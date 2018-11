Immobile a MTV: "Volevo affrontare Romagnoli, mi spiace per l'infortunio. Sarà gara spettacolare"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan, Ciro Immobile è stato intervistato da Milan TV: "Ho parlato con i giocatori del Milan in Nazionale e mi dispiace non affrontare Romagnoli perché ogni volta che ci scontriamo sono bellissime sfide. Sarebbe stato bello affrontare il Milan con più titolari, ma hanno una rosa importante e sostituiscono gli assenti con gente altrettanto forte. Partita con tanti gol? Sì, gara con tante emozioni e speriamo in un bello spettacolo".