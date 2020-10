Inter, Conte a Sky: "Milan bravo e fortunato, abbiamo creato tantissime occasioni"

Antonio Conte è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Inter-Milan.

Sulla sconfitta: "Dispiace aver perso, abbiamo giocato bene, abbiamo creato tantissime situazioni per far gol, il Milan è stato bravo e al tempo spesso abbastanza fortunato. I ragazzi ci hanno messo tanto impegno per vincere, abbiamo commesso due disattenzioni, complimenti a loro, hanno vinto".

Sui gol mancati: "Ogni partita creiamo tante occasioni per fare gol, dobbiamo essere più cinici e cattivi per sfruttarle. Al tempo stesso non ho niente da rimproverare ai ragazzi, l'atteggiamento è stato positivo, fino all'ultimo hanno lottato per raggiungere quantomeno il pareggio e non siamo stati fortunatissimi".

Sulla difesa: "La solidità difensiva è sempre importante, ci vuole equilibrio. Giocando con due esterni che sono due ali, qualcuno vuole pure il trequartista e storce la bocca. Dobbiamo mantenere gli equilibri. Abbiamo preso due gol evitabilissimi".

Su Kolarov centrale: "Penso che in questo momento è il miglior ruolo per lui, lo ha fatto alla Roma e in Nazionale. C'è da lavorare con lui ma con tutti quanti. La partita l'abbiamo fatta, oggi magari sfruttando le occasioni create si sarebbe parlato di un'Inter bella. Dispiace per la sconfitta e anche perché è una sconfitta nel derby".

Sulla cessione di Godin: "Non parlo delle scelte di mercato. Qualsiasi cosa che è accaduta è stata una situazione valutata e rivalutata, col club, i dirigenti e la società. Sono valutazioni che non spettano a me, a me sta allenare i giocatori, migliorarli e farli crescere. Questo mi riesce molto bene, le domande di mercato fatele a chi è giusto farle".

Su Barella: "Mi ci rivedo per alcune situazioni, poi è molto più bravo rispetto a me, può diventare un top player".