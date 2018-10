Inter-Milan, Paolo Rossi: "Chi perde il derby perde il treno giusto"

In vista del derby di Milan, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Paolo Rossi: "Partita importante per entrambe: sono in ascesa, ma chi perde il derby perde il treno, la scia giusta per provare a risalire la classifica. Soprattutto si interromperebbe un percorso di crescita. Anche se la Juve è di un’altra categoria. È prepotente: ogni anno aggiunge un tassello e migliora".