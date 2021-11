Irlanda del N.-Italia, Baraclough: "Sarebbe stato meglio se Jorginho avesse segnato. Ci godremo la partita"

Ian Baraclough, commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, si è così espresso in conferenza alla vigilia di Irlanda-Italia: “Sarebbe stato meglio se Jorginho avesse segnato quel rigore. Avrei preferito che gli azzurri avessero battuto la Svizzera, ora verrano qui per vincere, sarà una gara difficile per noi, specialmente per il poco tempo che abbiamo per prepararla”.

Un messaggio ai suoi giocatori.

“Mi auguro che sappiano godersi questa partita, sono serate che non arrivano spesso. Abbiamo giocato contro Germania e Olanda, ma questo per noi è un test enorme, possiamo dimostrare quello che valiamo contro i campioni d’Europa. Non abbiamo paura, sappiamo che ci troveremo costretti in area alle volte, che terremo poco il controllo del pallone, perciò dovremo gestirlo bene quando succederà. Dobbiamo fare meglio rispetto al secondo tempo contro la Lituania”.

Il rigore di Jorginho.

“Sappiamo chi avremo di fronte, avrei preferito se avesse segnato. Ma vogliamo battere i numeri uno, una cosa che non riusciamo a fare da un po’ di tempo”.