Italdonne, Bertolini: "Milan-Juventus ormai è una classica, bello che si giochi a San Siro"

Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match di Serie A in scena il 5 ottobre allo stadio Meazza. Ecco le sue parole: "Bello che Milan-Juventus Women si possa giocare in uno stadio come San Siro. Bisogna essere ottimisti e spero ci possano essere mille persone allo stadio. Milan-Juve è ormai un classico anche del calcio femminile e poter giocare a San Siro è importante per tutto il movimento calcio femminile".