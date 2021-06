Italia-Austria, Bonucci: "Pronti per fare il nostro calcio. Io odiato e amato? È quel che mi ha tenuto vivo"

Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale Italiana, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria: "E' una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da affrontare. C'è un bel clima. Rispettiamo l'Austria, i suoi giocatori. Hanno capacità e freschezza per fare una grande partita. Siamo pronti per fare il nostro calcio. Non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno. La strada intrapresa con Mancini lo dimostra che è giusta. Da parte nostra c'è la voglia di continuare così: l'elemento fondamentale è il gruppo: l'uno più uno che non fa una somma ma uno più grande".

Sulla partita: "Servirà massima attenzione. Rispettare l'Austria ma fare il nostro gioco. Ho sempre detto che ci sono partite dove c'è da essere brutti e cattivi. Lo abbiamo fatto dove c'era da difendere il risultato, dove ci siamo abbassati come reparti, dove abbiamo fatto la guerra davanti all'aerea. Dovremo essere bravi a leggere i momenti".

Sull'essere amato e odiato: "Io voglio che gli italiani tifino Italia per questo mese. Se tra un mese diventerò cinquanta amore e cinquanta odio, è quel che mi ha tenuto sempre vivo in carriera. L'importante è che, quando vestiamo la maglia, diamo il massimo".