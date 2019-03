Italia F., Giugliano: "Il Mondiale cambierà il modo di vedere il nostro calcio"

Manuela Giugliano , centrocampista dell’Italia femminile e del Milan, ha parlato al sito ufficiale della FIGC in vista della prossima Coppa del Mondo ripercorrendo il proprio cammino nel mondo del calcio: “Essere una calciatrice per me è vita e sopratutto passione. Ho iniziato a giocare in un campetto vicino casa con mio fratello e mio padre che mi portavano sempre con loro, in mezzo a tutti i maschietti. Ero l’unica femminuccia e passavo in mezzo alle gambe per divertirmi. Oltre alla mia famiglia devo dire che ho trovato tanti allenatori che mi hanno aiutato nel corso della mia carriera. Un suono che associo al calcio è quando posavo il borsone nello spogliatoio che occupavo da sola, essendo una femminuccia, quando giocavo coi maschietti. Lì iniziava la mia giornata ideale, sentivo il profumo della partita. - continua Giugliano parlando della Nazionale - La maglia azzurra è passione, determinazione e sacrificio, rappresenta la mia Nazione e per questo la onorerò fino alla fine. Un ricordo speciale in azzurro è la rete in Costa Rica nella finale per il terzo posto contro il Venezuela quando ero in Under 17. Italia-Portogallo? Mi ricordo la videochiamata coi miei genitori e mia zia prima della gara, mi ha dato una carica incredibile e mi ha portato fortuna. È la gara della nostra qualificazione dopo 20 anni a un Mondiale e per questo è indimenticabile e bellissima. Il Mondiale me lo immagino azzurro perché ci siamo noi e perché questa qualificazione ha dato una svolta al nostro movimento,. Andarci cambierà il modo di vedere il calcio femminile italiano”.