Italia femminile, Giacinti: "Mi tengo il gol, ma c'è molto da lavorare"

Intervenuta ai microfoni della 'Rai' Valentina Giacinti, attaccante della nazionale italiana e capitano del Milan femminile, ha parlato della sconfitta della nazionale italiana contro le scandinave. Queste le sue parole: “Era importante vincere, quindi il mio gol vale poco. Me lo tengo come buono, ma c’è tanto da lavorare e dobbiamo rivedere gli errori commessi per poter andare a fare una gara diversa in Danimarca. Secondo me non è vero che non siamo all’altezza di queste squadre, ma abbiamo sprecato il primo tempo, mentre nella ripresa a sprazzi si è vista la vera Italia e abbiamo anche messo in difficoltà le avversarie. Da loro ci attenderà una guerra e dovremo dare il massimo per provare a vincere”.