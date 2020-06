Italia, Mancini: "Saremo pronti per l'Europeo. Allargheremo il gruppo dei convocati"

"Eravamo pronti per tutti con ogni cosa messa a punto, ma saremo pronti anche per l'Europeo che verrà". Roberto Mancini, nella sua lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato ovviamente anche da ct della Nazionale immaginandosi la ripartenza degli Azzurri: "Mi auguro che a settembre-ottobre ci siano le condizioni per riaprire gli stadi per giocare a Milano e allenarci a Bergamo per dare una carezza azzurra a due città martoriate dal Covid". Dopo aver valutato l'impatto della ripresa estiva anche le convocazioni potrebbero cambiare: "L'intenzione è quella di allargare il gruppo recuperando giocatori che sono già stati con noi o aggiungendo giovani, come Scamacca".