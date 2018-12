Italia, Mancini: "Tutti quelli che possono giocare l'Europeo Under 21 verranno presi in considerazione da Di Biagio, anche quelli che sono in Nazionale maggiore"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano, Roberto Mancini, ct azzurro, ha spiegato: "Tutti quelli che possono giocare l'Europeo Di Biagio li prenderà in considerazione, anche quelli che sono in Nazionale maggiore. La nostra Under 21 è già una squadra forte e giocheremo in Italia: Di Biagio sa di poter chiamare tutti tranquillamente". Tra questi c'è per esempio anche Gigio Donnarumma.