Italia, Mancini verso i playoff: "L'importante sarà avere tutti a disposizione e in buone condizioni"

Intervistato da Sky Sport direttamente da Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards, il ct Roberto Mancini ha ripercorso così il 2021: "Sono stati ricordati momenti belli, che speriamo possano tornare in tempi brevi. Una fotografia del 2021? La parata di Donnarumma all'ultimo rigore contro l'Inghilterra è il ricordo sicuramente più bello di questa stagione. Come si arriva a marzo? La cosa importante sarà avere tutti i ragazzi a disposizione e in buona condizione, in questo caso avremo grandi possibilità di passare questi playoff".