Italia-Spagna, Mancini: "Sensazioni buone. Bernardeschi falso 9? Ha fatto bene"

Roberto Mancini, ct della Nazionale, si è così espresso a RaiSport nel pre Italia-Spagna: “Le sensazioni sono buone, come sempre prima di una partita importante e bella come questa. Il tridente senza centravanti? Ho scelto Bernardeschi perché abbiamo già giocato così altre volte facendo bene, non daranno punti di riferimento e i tre possono scambiarsi. Vedremo come andrà. Cosa ha l'Italia in più della Spagna? E’ diverso il momento, all’Europeo venivamo da 5 partite intense. Tecnicamente è una delle squadre migliori, spero sarà una bellissima partita. Le parole di Luis Enrique? Spero sia divertente, una bella partita”.