Italia U21, Di Biagio: "Peccato per la sconfitta, ma sono soddisfatto"

Intervenendo in conferenza stampa dopo il ko di Ferrara contro l'Inghilterra, il ct azzurro Luigi Di Biagio analizza così i temi della gara giocata stasera: "Abbiamo affrontato una grandissima squadra e ho avuto indicazione positive, meritavamo di più e nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro mentre nella ripresa abbiamo perso le distanze. Con questa voglia andremo lontano, sono molto fiducioso, tanti ragazzi venivano da infortuni, non hanno minutaggio e non giocavano da due mesi. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto. E' un dato di fatto che ci sono dei problemi, ma non voglio parlare solo di questo o passo per quello che si lamenta".

Le armi dell'Italia quali sono?

"Non possiamo competere a livello fisico, abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorose e bisogna fare gol, non è una accusa nei confronti di nessuno ma è così. Abbiamo preso due gol evitabili e dobbiamo stare più attenti, mi servivano delle risposte e le ho avute. Devo trovare un gruppo di 23 e ho avuto delle indicazioni".