Jacobelli su Leao: "In questo momento sta tenendo in piedi il Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Xavier Jacobelli ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Leao sta tenendo in piedi il Milan in questo momento. Ai rossoneri in questo senso manca leadership, l''assenza di Ibrahimovic lo sta privando di una leadership tecnica e caratteriale. Il derby poi sarà uno spartiacque per entrambe le squadre"