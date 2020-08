Jeda: "Giampaolo al Torino non mi convince, contento per la riconferma di Pioli"

L'ex calciatore Jeda, intervenuto a "Maracanà" su TMW Radio, ha parlato così di Giampaolo e Pioli:

Un pensiero su Giampaolo, nuovo allenatore del Torino:

"Giampaolo? Non mi convince la scelta dal punto di vista tecnico. E' un allenatore molto bravo, ma non riesce mai a mettere in pratica mai il suo gioco. Sono contento poi per Pioli che è stato riconfermato al Milan".