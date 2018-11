Joaquin a MN: "Punto cruciale per restare primi. Sempre difficile affrontare il Milan"

Al termine di Betis-Milan, l'ex Fiorentina Joaquin ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it: "Partita difficile, quando affronti un club come il Milan serve sempre molta concentrazione e determinazione. Sono contento perché fare punti è sempre cruciale, soprattutto perché così restiamo in vetta al gruppo".

Direzione arbitrale: "In alcune azioni ha fatto degli errori. Per fortuna non ci sono stati casi che hanno cambiato la partita o il risultato".

Su Milan-Juve: "In bocca al lupo a tutti, a me non cambia (ride, ndr)".