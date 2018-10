Julio Cesar su Gigio: "È fortissimo, un errore può capitare"

Ospite di Pressing, l’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar, ha parlato di Gigio Donnarumma dopo l’errore commesso dal giovane portiere rossonero nel derby: "A noi portieri può capitare, anche io ho commesso qualche errore in carriera. Ha sbagliato a leggere la traiettoria del pallone, ma anche il difensore non si è comportato bene. Perché non puntare su Reina? A me il turnover tra portieri non piace: Donnarumma è fortissimo, ha esordito a 16 anni. Ha commesso un errore, ma non gli si può mettere la croce sopra: ha ancora ampissimi margini di crescita, a cominciare dall’esperienza che potrà acquisire nel tempo. E anche questo errore gli servirà. Szczesny contro il Genoa è stato protagonista su un cross simile: sono situazioni difficili per i portieri, ma in quella situazione hanno dormito un po’ tutti. Con Icardi davanti a maggior ragione non puoi permetterti di farlo, perché lui ti punisce".