Juve, Allegri: "Milan? Se non giochi bene puoi lasciare dei punti”

Dopo la sconfitta contro lo United, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così in vista della sfida di domenica contro il Milan: "Preoccupa? No. Dobbiamo essere più cattivi. E dobbiamo concedere meno punizioni laterali perché noi prendiamo gol o su disattenzione o su palla inattiva. Nessuno ci schiaccia, su quello dobbiamo essere attenti. È normale che una sconfitta del genere ti fa rialzare l’attenzione. Abbiamo ora una partita contro il Milan a Milano, è un turno in cui le prime tre giocano contro tre squadre che se non giochi bene puoi lasciare dei punti”.