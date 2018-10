Juventus, Chiellini: “L’Inter è più matura e fisica, ma il Milan ha qualità. Su Higuain…”

Giorgio Chiellini, difensore di Juventus e Nazionale, ha parlato così a La Stampa del derby di Milano e di Gonzalo Higuain: “L’Inter è più matura e fisica, ma il Milan ha qualità: in sfide così, non ci sono favoriti. Higuain? È una bella persona, tutta la Juve gli è grata. Per me è stato sorprendente scoprire un ‘nove’ così generoso e altruista: da avversario, non lo immaginavo”.