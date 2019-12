Juventus W., Guarino: "Dovevamo approfittarne visto lo stop del Milan"

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha commentato così a Sky Sport il successo di oggi contro la Fiorentina Women’s: “Dovevamo approfittarne visto lo stop del Milan, era importante fare bene e l’abbiamo fatto. Potevamo chiudere la partita molto prima, ma tra sfortuna e poco cinismo là davanti non ci siamo riusciti. Chiaro che quando si presentano tante occasioni con una piccola distrazione rischi tanto. Campionato chiuso? Per esperienze precedenti direi che non c’è mai nulla di scontato, il primo anno abbiamo perso dei punti nel girone di ritorno, se ti senti già primo puoi perdere punti facilmente. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita, sicuramente ci sentiamo soddisfatte, ma non ci sentiamo in una situazione di estrema sicurezza”.