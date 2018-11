Juventus Women, Giuliani: "Milan? Finalmente una sfida che ha risonanza"

In vista del big match contro il Milan il portiere della Juventus Women Laura Giuliani ha parlato a Tuttosport: “Siamo tranquille anche se è una gara che fa finalmente molta risonanza. Una gara bellissima da giocare che spero possa portare allo stadio un gran pubblico. C'è tanto entusiasmo per questi nuovi ingressi da parte dei grandi club che alzano la competitività anche se il bacino d'utenza è ancora limitato e il gap con l'estero ampio come dimostra la Champions. Il prossimo anno sarà ancora diverso perché noi siamo sulla strada giusta”.