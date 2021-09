Juventus Women, il dg Braghin: "Scudetto? Le rivali sono Milan, Roma e Sassuolo"

“Abbiamo preso Montemurro come tecnico perché una volta raggiunto l'apice del nostro percorso serviva provare a fare le stesse cose, ma in modo diverso. Con un modello più europeo”. Così il direttore generale della Juventus Women Stefano Braghin ha spiegato a Tuttosport la scelta di cambiare guida tecnica dopo un quadriennio vincente con Rita Guarino al comando: “Il progetto è più avanti rispetto a dove si pensava e questo è merito delle ragazze, che sono migliorate più velocemente rispetto ai parametri disponibili quando ho iniziato. Il professionismo? Siamo vicini a un punto di svolta. Il professionismo è una grandissima opportunità dal punto di vista delle tutele delle ragazze che sono professioniste di fatto, ma non di status. Siamo contenti che il professionismo sia alle porte, ma dobbiamo fare attenzione che non diventi un problema. - continua Braghin parlando anche di lotta Scudetto e mercato – Penso che le rivali siano Milan, Roma e Sassuolo, ognuna col 25% di possibilità di vincere il titolo. Bugeja? Non l'ho mai trattata perché in quel ruolo abbiamo giocatrici valide come Bonfantini e Catore oltre alla giovanissima Berti”.