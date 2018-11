"Un giorno tornerò al Milan". Ricardo Kakà ha parlato del suo futuro ai microfoni di Mediotempo. Ecco le dichiarazioni del brasiliano: "Attualmente mi sto concentrando su altri progetti e ho viaggiato in molti luoghi. Il mio rapporto con il Milan è molto stretto, siamo sempre vicini. L’unica certezza che ho è che un giorno lavorerò lì, ma non so quando".