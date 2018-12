Kessie a MTV: "Periodo difficile per tutti, dobbiamo lavorare per tornare a vincere. Ci manca la cattiveria sotto porta"

Franck Kessie è stato intervistato da Milan Tv al termine di Frosinone-Milan: “È un periodo difficile per tutti. Dobbiamo lavorare per tornare alla vittoria. Fatica? È una fatica mentale. Sono 3-4 partite che non riusciamo a vincere. Dobbiamo lavorare tanto per uscire da questo momento. Ci manca la cattiveria sotto porta. Sono momenti. Quando arriverà il gol, non smetteremo. Non è il momento di parlare, ma di lavorare. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Noi dobbiamo dare tutto nell’ultima partita per finire bene, andare in vacanza e ricaricare le pile”