Kessie a Sky: "Adesso dobbiamo rimanere in questa posizione fino a fine stagione. Ho stretto i denti e dato il massimo"

Franck Kessie è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sul quarto posto: "Adesso dobbiamo rimanere lì fino a fine stagione".

Sulle condizioni e sul ruolo: "Il calcio è così, ho stretto i denti e ho dato tutto il possibile per la squadra".

Su Bakayoko in coppia a centrocampo: "Per me è lo stesso giocare con lui, Biglia e Bonaventura. Con chi gioco è lo stesso, l'importante è vincere".