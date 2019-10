Kessie su Pioli: "Abbiamo parlato, ora vediamo cosa succede in campo"

Franck Kessie ha parlato ai canali ufficiali del Milan per un'intervista per il Match Program di Milan-Lecce. Il centrocampista ivoriano si è espresso così su Pioli: "Ho già giocato contro di lui, però adesso è l'allenatore del Milan. Abbiamo parlato un po' col mister, ora manca solo di vedere il campo. Io sono lo stesso, ma dipende cosa vuole il mister. Dipende da come mi mette in campo, dipende da come spiega le cose. Per questo dobbiamo aspettare fino al weekend per vedere".