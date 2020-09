Kilian: "Potevo andare al Milan ma ho scartato questa opzione. Preferisco prima affermarmi in Bundesliga"

Intervenuto ai microfoni della BILD, il giovane difensore Luca Kilian ha rivelato un aneddoto che lo lega al Milan. Il nazionale tedesco, passato recentemente al Mainz, era seguito anche dai rossoneri. Queste le sue parole: "C’era l’opzione Milan, ma l’ho scartata: per me non è mai stata una strada percorribile quella. In nessun caso avrei accettato: non mi vedo ancora all’estero, voglio prima affermarmi in Bundesliga".