Kjaer a Sky: "Gigio può diventare il migliore al mondo. Ibra ha fatto crescere la squadra"

Simon Kjaer è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sull'esperienza al Milan: "Nel calcio non si sa mai, sono venuto qua per dare il massimo, dare una mano alla squadra. C'era e c'è tantissima qualità, siamo cresciuti molto, anche io. E' stato un bel periodo per me. Stiamo vivendo un momento bello, dobbiamo guardare partita dopo partita, cercando di migliorare le cose che abbiamo fatto male".

Sul prosieguo del campionato: "Secondo me possiamo mantenere questo livello, mantenendo il nostro atteggiamento continueremo a crescere, sono convinto di questo. Nel calcio tutto può succedere ma nessuno può mettere in dubbio che a Milanello crediamo in noi".

Su Donnarumma: "Gigio non voglio paragonarlo ai più forti, alla sua età è il numero uno. Ha la possibilità per essere il migliore al mondo. Per me è un piacere giocare con lui, lui lo sa. Penso potrà diventare il migliore al mondo in futuro".

Sui cambiamenti dall'anno scorso: "La mentalità che c'è adesso, il lavoro di mentalità del mister e di Zlatan hanno fatto crescere la squadra. Stiamo facendo molto bene, per me è molto importante il fatto di non essere soddisfatti anche dopo le vittorie, c'è fame per migliorare e per vincere".

Su Ibrahimovic: "I nostri discorsi rimangono tra noi. Tutti in Italia conoscono la mentalità di Zlatan, piano piano siamo cresciuti tutti. A volte può essere un po' pesante (ride ndr) ma è Zlatan".