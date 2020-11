Kjaer su Ibra: "Tutti al Milan sentono la sua presenza, lui ha un solo obiettivo cioè vincere"

Simon Kjaer, durante la conferenza odierna a Milanello in vista del match di domani contro il Lille, ha dichiarato: "Io l'Ibra della difesa? Tutti al Milan sentono la sua presenza. Zlatan è una persona molto seria e professionista che porta tanto a tutti. Lui ha solo un obiettivo, che è vincere. Andiamo tutti in quella direzione, siamo cresciuti tanto in mentalità. Tutti al Milan sentiamo lui qua".