Kjaer su Milano: "Amo la città. Sono nel club dei miei sogni, quindi come potrei lamentarmi?"

Intervenuto ai microfoni di CBS Sports, Simon Kjaer ha parlato di tanti temi tra cui la città di Milano. Queste le sue parole: "La amo. Siamo vicini alle montagne e al mare. Gli aeroporti la rendono molto internazionale per me, mia moglie e i bambini. Amo la cultura italiana. Assolutamente il miglior posto in cui sono stato. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sono anche nel club dei miei sogni, quindi come potrei lamentarmi di qualcosa? Sono così grato di essere qui".