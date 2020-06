Klopp: "Sono l'unico che usa mascherina e guanti. Mi sento quasi un alieno"

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l'Everton, l'allenatore del Liverpool Klopp ha parlato dell'attenzione verso l'emergenza Coronavirus in Inghilterra. Questo lo sfogo del tecnico tedesco: "Quando vado a fare benzina in Inghilterra sono l’unico che ha la mascherina e i guanti, mi sento un alieno. Ma non smetterò di farlo finchè non mi dicono che questa pandemia è finita. Per fortuna nel club siamo al sicuro. In Germania se vuoi entrare in un negozio e non hai la mascherina, non ti fanno entrare, punto. Possiamo discutere se serva indossarle, ma tutte le nazioni in cui le hanno indossate presto hanno numeri più bassi di vittime del Regno Unito e questo è un fatto. Io non ho votato questo governo, lo hanno scelto altre persone. Ma il problema è che io vedevo le notizie in Inghilterra e anche quelle dalla Germania. E se un alieno avesse visto entrambe le situazioni da fuori, avrebbe pensato che venivamo da due pianeti diversi. Dal punto di vista personale, non capisco perchè abbiamo cominciato a indossare le mascherine in posti chiusi solo il 15 giugno, quando negli altri paesi sono cinque o sei settimane che tutti lo fanno".