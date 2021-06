L'ex Real Paco Pavon: "Ero sicuro che Ramos alla fine avrebbe rinnovato"

L'ex difensore merengue Paco Pavon si è così espresso al portale spagnolo Bernabéu Digital sull'addio al Real Madrid di capitan Sergio Ramos: "È un vero peccato, le parti avrebbero dovuto trovare un accordo. Se ne va una grande stella del Real Madrid, per noi è un giorno triste e quando ho letto l'annuncio del club io stesso non riuscivo a crederci. Ero sicuro che alla fine Ramos avrebbe rinnovato coi blancos... Non so cosa sia successo tra lui e la società, ma l'ideale per entrambi sarebbe sicuramente stato continuare insieme",