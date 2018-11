La Russa a Sportitalia difende Salvini: "Tutti possono parlare di calcio"

Ospite negli studi di Sportitalia, nel corso della trasmissione Monday Night, Ignazio La Russa ha preso le difese di Matteo Salvini dopo la querelle post Lazio-Milan tra Gattuso e il vicepremier: "Gattuso sbaglia a dire che Salvini non può parlare di calcio. Probabilmente Salvini ha detto una sciocchezza, ma anche lui, come chiunque altro, può parlare di calcio, così come Gattuso può parlare di politica". La Russa ha detto la sua anche sul Gattuso allenatore: "Non è un tecnico da Milan. Il vero allenatore è Leonardo, Gattuso è un front-man. Leonardo allenatore lo prenderei anche all’Inter".