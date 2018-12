Laxalt a MTV: "Non guardiamo gli altri risultati, pensiamo solo a vincere. Torino? Bella squadra, d'esperienza e di qualità"

Diego Laxalt ha parlato a Milan Tv prima di Milan-Torino: “Dobbiamo pensare solo a noi, guardare gli altri risultati ci può far perdere di vista il nostro obiettivo che è vincere per dare continuità. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Torino? Loro hanno una bella squadra, sono giocatori d’esperienza e di qualità. Sarà una partita difficile, dovremo fare il massimo per vincere”