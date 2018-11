Lazio, Inzaghi su Lazio-Milan: "Bella reazione dei ragazzi dopo il gol preso a dieci minuti dalla fine"

In conferenza stampa, Simone Inzaghi è tornato a parlare di Lazio-Milan: "Quello che posso dire è che domenica ho visto un Lotito contento per la reazione della squadra dopo il Milan. Avevamo preso un gol a 10 minuti dalla fine, i miei ragazzi hanno avuto una bella reazione e anche il presidente era contento. Ovviamente lui come noi voleva vincere, ma da quella partita ci prendiamo la reazione collettiva. I cambi? Luis Alberto mi ha convinto, ha fatto una buona prestazione. Per Milinkovic-Savic avevo paura potesse incappare in un altro giallo che avrebbe condizionato la gara".