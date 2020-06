Lecce, Calderoni: "Che emozione il gol al Milan. Ci riproverò"

Tuttomercatoweb.com ha intervistato il terzino del Lecce, Marco Calderoni, autore del gol del definitivo 2-2 nella gara di San Siro contro il Milan: "L’andata è stata emozionante - ha dichiarato - soprattutto per aver segnato nei minuti finali, ho ancora i brividi. Segnare di nuovo contro il Milan sarebbe un sogno. L’importante è partire bene, poi se arriva il gol bene. Ciò che conta è che la squadra faccia punti. Sicuramente ci riproverò anche perché, se non provi non puoi fare gol".

Nel corso dell’intervista, Calderoni ha parlato anche della prestazione dei rossoneri nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: "Dopo l’espulsione di Rebic le cose non si sono messe bene. Anche con l’uomo in meno hanno comunque coperto il campo. Hanno già fatto la prima partita, loro sono avvantaggiati".