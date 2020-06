Lecce, Lapadula: "Siamo pronti e carichi. Milan? È già al top"

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, attraverso i canali ufficiali del club è già proiettato sul ritorno in campo contro il Milan: "Ho avuto qualche stop in questi giorni, ma nulla di importante. Sarà un grande inizio, sono sempre stato carico e in questo periodo ho puntato molto sull’alimentazione e sui lavori di forza. Nonostante gli allenamenti a casa, è stata dura riprendere sul campo. Ma siamo pronti. Ripartire è una cosa importante, noi viviamo per la prestazione della domenica e finalmente è un nuovo obiettivo".

Sul cosiddetto calcio 2.0: "Lo sport è lo stesso, ci sono gli avversari e la palla. Cambierà l'atmosfera, ma il resto è identico. Tutto è ancora in gioco, sarà importante partire bene in questo mini-campionato. Vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato, abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido e unito”.

Il prossimo avversario sarà il Milan: "Dal mio punto di vista contro la Juve ha fatto una buona partita, è una squadra in forma nonostante tutti gli alibi. Gol da ex? Per un attaccante è importante segnare, ma anche a livello di squadra sarà fondamentale partire bene. Mi mancava vedere il calcio, è stato strano vedere gli spalti vuoti per le due gare di Coppa Italia e sarà un peccato vedere il Via del Mare senza tifosi. Ci mancheranno perché sono sempre stati tanti in casa e in trasferta".