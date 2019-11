Lecce, Meluso su Ibra al Milan: "Nell'immediato può fare la differenza"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Rinforzo giusto? Se ha le motivazioni giuste e sta bene, dipende dalle esigenze del momento. Mi spiego meglio: se un club ha necessità di un investimento a lunga scadenza non prende Ibrahimovic, altrimenti per porre rimedio ad una stagione negativa il discorso cambia. Ad esempio, se all’Inter servisse un calciatore per vincere il campionato, Ibra potrebbe starci come investimento sul torneo. Nel caso del Milan, i rossoneri hanno avuto fin qui delle idee brillanti di costruzione. Ma non siamo abituati ad avere pazienza, ed è anche normale perché per una squadra come il Milan di tempo non ce n’è. E Ibra nell’immediato, come detto, con le motivazioni giuste, può fare la differenza".