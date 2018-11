Ledesma avverte la Lazio: "Il Milan ha tanti infortunati, ma non sarà una partita facile"

Ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, l’ex capitano della Lazio, Cristian Ledesma, ha rilasciato queste parole sul prossimo impegno dei biancocelesti contro il Milan: "Molto spesso chi è della Lazio è abituato a considerare la partita successiva sempre come la più importante. Io non credo sia così, gli uomini di Inzaghi devono fare il loro percorso perché hanno la forza di giocare con chiunque. Oltre alla Juventus non c’è una squadra più forte. Il Milan ha tanti infortunati, ma anche con i bianconeri non ha disputato una brutta gara. Non bisogna considerarla una partita facile, perché non lo sarà".