Legrottaglie a TMW: "Mi aspetto un Milan all'arrembaggio"

Nicola Legrottaglie, ex difensore di Milan e Juventus, si ècosì espresso a Tuttomercatoweb.com a margine dell'incontro Calcio a tutto tondo al Caffè della Versiliana Primavera 2021 sulla lotta Champions: "Domenica mi aspetto le vittorie di Juve e Napoli e poi c'è curiosità sul Milan. A Bergamo sarà dura. Se i rossoneri sono arrivati a questa situazione è anche perchè le squadre che erano sotto sono andate forte, vedi il Napoli. Il Milan ha avuto un blocco a gennaio e non ha saputo ripartire bene, i nuovi acquisti non hanno saputo dare, forse per infortuni e altri motivi, quel contributo che in molti si aspettavamo. Il Milan è calato alla distanza, Ibra ha giocato poco ma il pari col Cagliari ha sorpreso. Mi aspetto un Milan all'arrembaggio per portare a casa la vittoria".