Legrottaglie: "Il Milan migliorerà nelle prossime partite. Domenica farà faticare la Juve"

Nicola Legrottaglie, doppio ex di Juventus e Milan, ha parlato a TuttoJuve.com della gara di domenica sera allo Stadium:

Parlando invece di Juve-Milan, quali saranno le insidie derivanti da questa sfida? Sulla carta sembra una partita semplice.

"Il Milan, comunque, rimane il Milan anche se non sta ottenendo grandi risultati. La Juve ha fatto fatica in casa contro le altre squadre, sicuramente per questo farà molta fatica anche se alla fine la spunterà. I rossoneri possiedono giocatori in grado di impensierire la difesa della Juve, ecco perché mi aspetto una partita molto aperta. I favoriti, però, sono i bianconeri".

Non solo i giocatori, ma anche il gioco in sé potrebbe creare dei pericoli. Basti pensare che il Milan di Gattuso ha sempre rotto le uova nel paniere per intensità e ritmo.

"Ho visto il Milan ultimamente e ha mostrato questo tipo di aggressività, c'è stato un po' di cambiamento nello spirito che è forse dovuto a giocatori più in forma e al cambio di guida tecnica. Credo che il Milan tenderà a migliorare nelle prossime giornate".