Legrottaglie sul Milan: "Squadra strutturata male, Gattuso non c’entra"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex difensore rossonero, Nicola Legrottaglie, ha parlato del momento del Milan: "Non sta portando a casa quello che tutti si aspettano, ma non vedo un problema Gattuso. L’allenatore da quello che può dare. Secondo me è una questione di vecchia data. Paga una mancanza di visione legata a quando è stata strutturata la squadra. Ci sono cose a livello di equilibrio che non si incastrano. Non basta comprare grandi giocatori, bisogna anche individuare quelli che possono giocare insieme. Donadoni non convince? Per questo motivo non metterei in mezzo il discorso allenatore. Da quando è subentrata la nuova società chi è addetto all’area tecnica ovviamente ha iniziato a guardare tutti i particolari. Da gennaio comincerà a strutturarsi il vero nuovo Milan. Preso Higuain c’è bisogno di trovare chi può farlo rendere al massimo".