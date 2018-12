Lentini: "Non volevo andare al Milan, ma non mi pento"

In vista di Milan-Torino, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gianluigi Lentini, ex di entrambe le squadre: "Il Milan di Berlusconi era la migliore società del mondo, per il valore dei giocatori e la potenza economica. Da quel momento è cambiato il calcio. Un trasferimento come il mio non si era mai visto. In quegli anni era impensabile l’acquisto di un calciatore a quelle cifre. Quando andai via da Torino scoppiò un pandemonio. Io al Milan non volevo proprio andarci. Fui molto combattuto: Torino è casa mia, sono granata dentro tutt’ora. Ultimo giorno di calciomercato, mancavano poche ore alla chiusura, in sede al Milan ci aspettavano per le firme. Partimmo da Torino in auto io e i miei procuratori. Superato il casello di Milano feci fermare la macchina. E dissi: "Al Milan non vado più, torniamo indietro". Momenti di panico, i procuratori chiamarono papà, avevano le mani nei capelli. Mi convinsero e oggi non mi pento. Ho detto di no almeno quattro volte a Berlusconi prima di accettare il Milan. Lui non comprendeva il mio rifiuto. Al Milan ho scoperto un Berlusconi attentissimo, premuroso, faceva tutto in funzione della vittoria. Mi resterà per sempre il rammarico di aver perso la finale di Champions con il Marsiglia. Higuain è il valore aggiunto del Milan e credo che non abbia ancora dimostrato tutto il suo valore. Gli consiglio di essere più tranquillo".