Leo Junior su Paquetà: "Leonardo ha fatto un gran colpo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Torino, Leo Junior, ha parlato anche di Leonardo e dell’ultimo acquisto rossonero, Lucas Paquetà: "Leonardo è bravissimo, conosce alla perfezione il calcio brasiliano e non ha bisogno dei miei consigli. Leonardo con Paquetà ha fatto un gran colpo, bruciando la concorrenza, perché io sono pronto a scommettere su questo giocatore che ho visto da vicino nel Flamengo. Paquetà ha tutto per sfondare nel Milan, è un talento assoluto, ha la testa, l’intelligenza e le qualità per essere un numero uno, anzi un vero numero 10, di quelli che mancano nel calcio di oggi, come dicevo prima. Lui è una mezzala che crea e finalizza, bravo anche a segnare. E quindi penso davvero che possa essere un nuovo Kakà".