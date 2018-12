Leonardo a Pressing: "Abbiamo una squadra da quarto posto. Mercato? No Ibra, servono un centrocampista e un attaccante"

Leonardo, dopo la sfida contro il Torino, ha rilasciato queste parole ai microfoni di "Pressing" su Canale 5: "

Su Ibra: "Ibra è un uomo di parola, ne avevamo parlato con lui anche ad inizio stagione ma non è stato possibile in quel momento. Lui aveva dato disponibilità a rimanere un altro anno ai LA Galaxy alle condizioni che aveva chiesto però l’idea Ibra per noiera una storia che andava oltre al campo, era legata alla sua esperienza, per il suo carisma e per il suo spirito vincente. Sapevamo sarebbe stata una cosa difficile sin dall’inizio, da studiare, però non sarà possibile".

Sulla squadra: "Penso che se analizziamo la squadra noi sin dall’inizio abbiamo creduto nella squadra per la sua rosa, al completo, perché è una squadra che può lottare per l’obiettivo, è una squadra che ha dimostrato oggi che è da quarto posto. E’ una squadra che può migliorare anche se adesso è un momento – diciamo – diverso anche a causa degli infortuni che abbiamo avuto, specialmente in difesa, anche se abbiamo scoperto un Abate straordinario come difensore centrale, ma sicuramente la rosa al completo è competitiva. Poi con l’infortunio di Biglia questa squadra ha forse bisogno di un centrocampista in più. Poi abbiamo bisogno di un attaccante in più anche perché abbiamo cambiato modo di giocare ma avevamo costruito la squadra per giocare fondamentalmente con un attaccante solo e invece ora stiamo giocando tantissime partite con due attaccanti. C’è Castillejo che è un’opzione ottima e anche oggi ha giocato molto bene. Dobbiamo fare la squadra anche a livello di Fair Play finanziario, ci vuole tempo. La crescita del Milan sarà passo passo, graduale, sono convinto della proprietà e sappiamo cosa fare. La rivoluzione non sarà così veloce".