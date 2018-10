Leonardo a Sky: "Il confronto con Gattuso è costante, il rispetto non mancherà mai. Donadoni-Conte? Voci che lasciano il tempo che trovano"

Leonardo è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Milan-Betis:

Sul derby: "Contro l'Inter poteva succedere di tutto, ma prendere un gol a tempo scaduto e perdere fa male. E' normale lasci amarezza ma dobbiamo proseguire, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. E' un anno anomalo, abbiamo avuto poco tempo, ma in campionato se vai a vedere i numeri non siamo lontani. C'è tutto per fare bene".

Sul Milan: "E' una squadra che ha cose da migliorare, non ha ancora certe certezze. Hai bisogno anche di risultati e di calma, anche per Gattuso per trovare altre situazioni. Ci sono alti e bassi, l'idea è di arrivare ad una costanza il più velocemente possibile, abbiamo tutta una stagione davanti".

Su Milan-Betis: "Una vittoria ci darebbe una tranquillità molto grande nel girone, ma non dobbiamo avere fretta. Ci sono quattro partite per conquistare la qualificazione".

Sul rapporto con Gattuso: "Penso che siamo abituati, è normale che ci siano tutte queste cose intorno al Milan. Il confronto con Gattuso è costante, ci conosciamo da 20 anni, abbiamo vissuto tante cose io, lui e Paolo. Come ha detto lui il rispetto non mancherà, sarà tutto molto chiaro. Ora bisogna pensare a migliorare la squadra".

Sui fantasmi Conte-Donadoni: "A queste notizie la gente non crede neanche più, fa parte del calcio, intorno ci sono cose un po' meno vere e reali. Fa parte del gioco, queste notizie lasciano il tempo che trovano".