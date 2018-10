Leonardo: "Champions nel dna del Milan, ci siamo in classifica pur avendo una gara in meno"

Ospite a Montecarlo dell'edizione 2018 del Golden Foot, il dirigente rossonero Leonardo ha parlato così ai cronisti presenti: "È normale che il Milan sogni la Champions League, è nel dna del club e l'obiettivo non può che essere quello. Con la rosa che abbiamo è fattibile, tant'è che siamo già nella zona Champions pur avendo una partita in meno. La stagione è ancora lunghissima e siamo consapevoli che non sarà facile".