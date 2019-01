Leonardo: "L'acquisto di Paquetà è diverso da quello di Kakà. Non ci saranno altri investimenti così importanti, dobbiamo avere pazienza"

Sul confronto tra l'arrivo di Kakà e quello di Paquetà, Leonardo ha spiegato oggi in conferenza stampa: "Non è mai facile. Questo periodo è iniziale per tutti, è diverso da una proprietà che nel 2003 era qua da 27 anni. Era un momento diverso del calcio. Ora si parla più di FFP di tutto il resto. Ora ci sono tramiti più complicati. Questo fortunatamente è stato un lampo, eravamo molto felici. Bisogna cogliere l'attimo. Quel Milan aveva vinto la Champions League, era una situazione molto diversa, ma il Milan non ha mai perso il suo appeal. Ci sono squadre che possono vincere qualsiasi cosa ma non saranno mai come il Milan. Dobbiamo trovare il livello tecnico di cui siamo abituati, non ci saranno altri investimenti così importanti, dovrete avere pazienza, l'appeal è legato anche a tutto questo. Il Milan non ha mai perso il suo fascino, è incredibile e si mantiene vivo".