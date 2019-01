Leonardo: "Non paragoniamo Paquetà a Kakà"

Queste le parole oggi in conferenza stampa di Leonardo sul paragone tra Paquetà e Kakà: "Non paragoniamo Lucas a Kakà, nel pratico siamo in una situazione molto diversa, all'epoca il Milan sta vincendo molto con giocatori abituati alla pressione. Ora il Milan è in costruzione, è qualcosa di differente. Penso che Paquetà possa essere nelle condizioni per rendere al massimo, vogliamo farlo rendere al meglio".