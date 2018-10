Leonardo sul modulo: "Ogni momento stagionale è diverso, si cerca la medicina giusta. Rosa con più varianti"

Presente all'edizione 2018 del Golden Foot, Leonardo ha parlato così del modulo a due punte: "Durante una stagione, con una squadra in costruzione, può succedere di tutto. Rino fa le sue scelte e ogni momento è diverso, si cerca la medicina per vincere. Fin dall'inizio sapevamo che la squadra potesse offrire più varianti, abbiamo giocatori che fanno tanti ruoli come Castillejo e Borini".